В МИД России заверили, что работа по углублению интеграции с Беларусью продолжается

Подготовлена программа действий по реализации Договора о Союзном государстве, которая была парафирована главами правительств России и Беларуси в сентябре 2019 года в Москве.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По словам Лаврова, сейчас ведется работа над отраслевыми дорожными картами, нацеленными на ее выполнение.

«Эти дорожные карты, всего их тридцать одна, представляют собой траекторию дальнейшей интеграции наших стран практически во всех сферах хозяйственной жизни — финансовой, промышленной и других», — уточнил глава МИД России.

Сергей Лавров прокомментировал и спорные моменты в отношениях.

«Принимая во внимание высокую интенсивность российско-белорусских торгово-экономических связей, это естественно. Главное, что мы ведем конструктивный, профессиональный диалог, нацеленный на достижение взаимовыгодных решений, которые будут иметь долгосрочный положительный эффект для экономик наших стран», — заявил Лавров.