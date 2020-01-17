Суд не удовлетворил ходатайство ООО «АйПауэр»

В экономическом суде Брестской области 17 января продолжилось рассмотрение дела по иску облисполкома к ООО «АйПауэр» о возврате денежных средств в инновационный фонд.

Облисполком добивается взыскания с «АйПауэр» 5 млн 725 тыс. 164,25 рубля в инновационный фонд, так как компания, по мнению истца, не выполнила свои обязательства по договору: не был реализован в срок проект по строительству и вводу в эксплуатацию аккумуляторного завода.

17 декабря прошлого года состоялось предварительное заседание по иску, на котором были заслушаны позиции истца и ответчика. Представитель «АйПауэр» не согласился с позицией облисполкома, заявив, что крайний срок ввода завода в эксплуатацию — второй квартал 2020 года. При этом он ссылался на инвестиционный договор, заключенный в 2017 году.

Облисполком в обосновании иска ссылается на инновационный договор, заключенный в 2016 году. В соответствии с ним завод должен был быть построен и запущен до 31 июля 2019 года.

Инвестиционный и инновационный договоры были заключены между Брестским облисполкомом и ООО «АйПауэр».

14 января состоялось первое основное судебное заседание по иску. На нем стало известно, что ответчик подал встречный иск к облисполкому о признании ничтожности инновационного договора от 2016 года. Адвокаты компании заявили ходатайство об истребовании у облисполкома через суд ряда документов. Суд его удовлетворил и назначил следующее заседание на 17 января.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, который присутствовал на заседании 17 января, в суде были обнародованы поданные ООО «АйПауэр» два новых ходатайства. В первом компания просила суд назначить примирителя для проведения по делу примирительной процедуры. Это ходатайство она аргументировала готовностью вступить в переговоры с заинтересованными государственными органами для урегулирования ситуации со строительством и эксплуатацией завода. Во втором ходатайстве компания просила отложить судебное заседание, ссылаясь на то, что необходимо время для изучения дополнительных документов, которые 16 января компания получила по своему запросу из облисполкома.

Представители ООО «АйПауэр» на сегодняшнее судебное заседание не явились.

«Суд отказался начать процедуру примирения, так как против этого категорически выступили представители облисполкома. Ходатайство отложить судебное разбирательство суд удовлетворил и назначил следующее на 5 февраля», — сообщил Кисляк.

Как отметил правозащитник, представители облисполкома, комментируя ходатайства ответчика, заявили, что «АйПауэр» злоупотребляет своим правом и пытается препятствовать рассмотрению дела.