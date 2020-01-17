Кочанова осталась недовольна ходом модернизации «Нафтана»

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова побывала на новополоцком «Нафтане», чтобы оценить темпы строительных работ по модернизации предприятия.

Источник: sovrep.gov.by

Как сообщает пресс-служба Совета Республики, строительно-монтажные работы в рамках проекта необходимо завершить в мае 2020 года, а в августе на предприятии должны получить первую продукцию.

«Я не очень довольна ходом реализации проекта, — отметила Кочанова. — Мы обязаны выполнить поручения главы государства, завершить работы в установленные сроки. Времени осталось мало».

Председатель Совета Республики обратила внимание на необходимость тесного взаимодействия заказчика и генподрядчика: вопросы по поставкам оборудования, обеспечению необходимого количества людей, задействованных в реализации проекта, должны решаться оперативно.