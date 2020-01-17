Кочанова осталась недовольна ходом модернизации «Нафтана»
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова побывала на новополоцком «Нафтане», чтобы оценить темпы строительных работ по модернизации предприятия.
Как сообщает пресс-служба Совета Республики, строительно-монтажные работы в рамках проекта необходимо завершить в мае 2020 года, а в августе на предприятии должны получить первую продукцию.
«Я не очень довольна ходом реализации проекта, — отметила Кочанова. — Мы обязаны выполнить поручения главы государства, завершить работы в установленные сроки. Времени осталось мало».
Председатель Совета Республики обратила внимание на необходимость тесного взаимодействия заказчика и генподрядчика: вопросы по поставкам оборудования, обеспечению необходимого количества людей, задействованных в реализации проекта, должны решаться оперативно.
|Комплекс замедленного коксования позволит увеличить глубину переработки нефтяного сырья с 72% до 90%, выход светлых нефтепродуктов — с 53−55% до 65% и получить новую продукцию: серу (жидкую, гранулированную) и кокс, который используется в качестве топлива в цементной промышленности, а также в энергетике. В смеси с низкосернистым коксом его можно будет применять в металлургии.