Верховный лидер Ирана Хаменеи призвал очистить регион от «вражеской тирании»
Аятолла Хаменеи впервые за восемь лет лично провел пятничную молитву в тегеранской мечети Мосалла.
Выступая после молитвы, Хаменеи заявил, что враги Ирана (США и их союзники) пытаются использовать
«Сопротивление должно продолжаться, пока регион не будет полностью очищен от вражеской тирании», — заявил Хаменеи тысячам иранцев, собравшимся на его выступление и скандировавшим «Смерть Америке!»
Гневную реакцию Хаменеи вызвали твиты президента США Трампа в поддержку демонстрантов в Иране.
«Эти американские клоуны, которые лгут и говорят, что они с иранским народом, должны увидеть, что такое иранский народ», — заявил Хаменеи.
Есть опасения, что аятолла может призвать к жестким действиям в отношении студентов и протестующих, чтобы сохранить свою власть.