Верховный лидер Ирана Хаменеи призвал очистить регион от «вражеской тирании»

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Аятолла Хаменеи впервые за восемь лет лично провел пятничную молитву в тегеранской мечети Мосалла.

Выступая после молитвы, Хаменеи заявил, что враги Ирана (США и их союзники) пытаются использовать трагедию с погибшим лайнером, чтобы отвлечь внимание общественности от убийства Сулеймани, которого, как сказал аятолла, оплакивают миллионы иранцев и тысячи иракцев, передает Би-би-си.

«Сопротивление должно продолжаться, пока регион не будет полностью очищен от вражеской тирании», — заявил Хаменеи тысячам иранцев, собравшимся на его выступление и скандировавшим «Смерть Америке!»

Гневную реакцию Хаменеи вызвали твиты президента США Трампа в поддержку демонстрантов в Иране.

«Эти американские клоуны, которые лгут и говорят, что они с иранским народом, должны увидеть, что такое иранский народ», — заявил Хаменеи.

Есть опасения, что аятолла может призвать к жестким действиям в отношении студентов и протестующих, чтобы сохранить свою власть.
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Тэги: Иран США-Иран шииты МАУ Персона: аятолла Али Хаменеи Касем Сулеймани Город: Тегеран

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