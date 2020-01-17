Работники завода в Давид-Городке получают по 170-180 рублей

Инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич провел прием граждан на электромеханическом заводе в Давид-Городке Столинского района.

Источник: СТВ

Средняя зарплата за 2019 год здесь составила всего 381 рубль, сообщает СТВ .

«170-180 рублей зарплата, и хотелось бы немножко поднять эту сумму. Коллектив уже создался, и мы хотим работать в одном определенном кругу, на своем постоянном месте. И были б какие-то улучшения в нашем заводе», — рассказала сотрудник завода Анна Якимович.

Работники предприятия сами обратились за помощью в Администрацию президента.