Зеленский отказался отправлять премьер-министра в отставку

Президент Украины заявил, что сейчас не время, чтобы «расшатывать государство».

Источник: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку Алексея Гончарука. Во время встречи с премьером президент заявил, что решил дать ему и его правительству «шанс работать дальше», передает пресс-служба главы Украины.

«Сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически», — сказал Зеленский. Он призвал Гончарука подумать над возможным кадровым усилением правительства, заменив тех или иных руководителей министерств «в соответствии с их профессиональными данными».

Свое решение подать в отставку Гончарук принял после опубликованных на этой неделе записей, на которых он якобы нелестно отзывается о Зеленском. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, назвал «примитивными» представления президента об экономике, а себя — «профаном в экономике».

Зеленский потребовал от правоохранительных органов в течение двух недель найти причастных к записи разговоров.