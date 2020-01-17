В Госпогранкомитете обсудили, как будут обеспечивать безопасность страны

Итоговое заседание комиссии по вопросам проведения государственной пограничной политики прошло на базе Лидского пограничного отряда.

Фото: ГПК

По информации пресс-службы ГПК, в мероприятии приняли участие инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, председатель Госпогранкомитета генерал-майор Анатолий Лаппо, представители силовых структур и райисполкомов.

На встрече рассмотрели вопросы об обстановке на госгранице и приграничной территории, результаты оперативно-служебной деятельности за истекший год, а также вопросы реализации пограничной политики и обеспечения пограничной безопасности на территории Гродненской области в 2020 году.