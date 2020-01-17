Основателя «ВКонтакте» и «Телеграма» Павла Дурова допросили в Эмиратах

Павел Дуров в течение двух дней отвечал на вопросы юристов Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в рамках разбирательства с запуском блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) для криптовалюты Gram.

Как стало известно изданию The Bell , Павла Дурова допрашивали в Дубае, где предприниматель живет в последние годы.

В распоряжении издания оказалось несколько фрагментов стенограммы допроса ( .pdf ), который снимался на видео. Как следует из документа, предпринимателя настойчиво и с постоянными уточнениями расспрашивали о том, когда и как он создал Telegram, откуда взял средства на запуск компании и создание мессенджера, сколько человек в разные годы работало в компании, сколько тратилось на оборудование, когда и зачем они начали создавать блокчейн-платформу TON, считает ли он Gram ценной бумагой, на что были потрачены привлеченные в ходе ICO 1,7 млрд долларов и т. п.

Предприниматель отвечал, что не считает Gram ценной бумагой, а считает его криптовалютой. Он рассказал, что идея проведения ICO принадлежит ему и что большое число инвесторов необходимо для финансирования покупки оборудования и обеспечения устойчивости работы блокчейн-платформы TON, а траты на оборудование составили 40% всех расходов Telegram.

Основные слушания по делу назначены на конец февраля.