Основателя «ВКонтакте» и «Телеграма» Павла Дурова допросили в Эмиратах
Павел Дуров в течение двух дней отвечал на вопросы юристов Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в рамках разбирательства с запуском блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) для криптовалюты Gram.
Как стало известно изданию
В распоряжении издания оказалось несколько фрагментов стенограммы допроса (
Предприниматель отвечал, что не считает Gram ценной бумагой, а считает его криптовалютой. Он рассказал, что идея проведения ICO принадлежит ему и что большое число инвесторов необходимо для финансирования покупки оборудования и обеспечения устойчивости работы блокчейн-платформы TON, а траты на оборудование составили 40% всех расходов Telegram.
Основные слушания по делу назначены на конец февраля.