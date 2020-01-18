В субботу Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности
Область повышенного атмосферного давления принесла в Беларусь сильные туманы, которые начали окутывать республику в пятницу после обеда.
По прогнозам синоптиков, в субботу будет облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не прогнозируется.
Практически по всей стране сохранятся туманы (до обеда). Видимость в тумане 100-500 метров.
Ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.
Ветер южный порывистый. Температура воздуха днем +1..+7°С:
- Брест +3..+5°C;
- Витебск 0..+2°C;
- Гомель 0..+2°C;
- Гродно +2..+4°C;
- Могилев 0..+2°C;
- Минск 0..+2°C.
Атмосферное давление ночью будет падать, днем существенно не изменится.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлен желтый уровень опасности. ГАИ подготовила рекомендации, как поступать при гололедице. Свои советы дали и спасатели.
Также МЧС просит в туман отказаться от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если же все-таки вы оказались на природе, то следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.
О советах Госавтоинспекции можно узнать здесь.