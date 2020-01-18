В субботу Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности

Область повышенного атмосферного давления принесла в Беларусь сильные туманы, которые начали окутывать республику в пятницу после обеда.

Фото с сайта bragazeta.ru

По прогнозам синоптиков, в субботу будет облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не прогнозируется.

Практически по всей стране сохранятся туманы (до обеда). Видимость в тумане 100-500 метров.

Ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер южный порывистый. Температура воздуха днем +1..+7°С:

Брест +3..+5°C;

Витебск 0..+2°C;

Гомель 0..+2°C;

Гродно +2..+4°C;

Могилев 0..+2°C;

Минск 0..+2°C.

Атмосферное давление ночью будет падать, днем существенно не изменится.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлен желтый уровень опасности. ГАИ подготовила рекомендации, как поступать при гололедице. Свои советы дали и спасатели.

Также МЧС просит в туман отказаться от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если же все-таки вы оказались на природе, то следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.

О советах Госавтоинспекции можно узнать здесь.