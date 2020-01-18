В субботу Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности

/ Общество
Просмотров: 53

Область повышенного атмосферного давления принесла в Беларусь сильные туманы, которые начали окутывать республику в пятницу после обеда.

Фото с сайта bragazeta.ru

По прогнозам синоптиков, в субботу будет облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не прогнозируется.

Практически по всей стране сохранятся туманы (до обеда). Видимость в тумане 100-500 метров.

Ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер южный порывистый. Температура воздуха днем +1..+7°С:

  • Брест +3..+5°C;
  • Витебск 0..+2°C;
  • Гомель 0..+2°C;
  • Гродно +2..+4°C;
  • Могилев 0..+2°C;
  • Минск 0..+2°C.

Атмосферное давление ночью будет падать, днем существенно не изменится.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлен желтый уровень опасности. ГАИ подготовила рекомендации, как поступать при гололедице. Свои советы дали и спасатели.

Также МЧС просит в туман отказаться от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если же все-таки вы оказались на природе, то следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.

О советах Госавтоинспекции можно узнать здесь.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: погода оранжевый уровень опасности туман

Другие материалы на эту тему:

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси

Август-2019. Каким будет последний месяц лета?

Август-2019. Каким будет последний месяц лета?

Какие еще погодные сюрпризы готовит белорусам июнь

Какие еще погодные сюрпризы готовит белорусам июнь

Один хороший зимний день. Солнце над Минском

Один хороший зимний день. Солнце над Минском