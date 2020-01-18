«Мерин или Феррари?» В Гомеле произошло необычное ДТП

Необычное дорожно-транспортное происшествие случилось в Гомеле.

В группе «Это Гомель, детка!» в социальной сети опубликовано фото, на котором видно, что в аварию попади городской автобус, выполнявший рейс по 31-му маршруту и гужевая повозка.

Под фото острословы оставили забавные комментарии под вопросом: «что за марка авто?»

«Ferrari!!!», «Ford Mustang», «Мерин», «Судя по тухлой телеге, это БМВ», «А как определить это ТС, седан или универсал?!», «Кабриолет феррари. вот только подделка, у неё привод передний», «Может это был концепт-кар», «Конік з Англіі,не можа адвыкнуць ад левага руху».