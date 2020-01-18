ГАИ продолжит проведение смецмероприятия

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В субботу и воскресенье Госавтоинспекция продолжит проведение спецмероприятия.

Акцию осуществляют экипажи ДПС на дорогах Гомельской области, а также работу проводят другие службы милиции общественной безопасности.

Во время спецмероприятия «Переход без опасности!» сотрудники ГАИ «будут нести службу на наиболее аварийных и опасных участках автодорог».

В ходе дежурств будет использован смешанный контроль с использованием автомобилей «оперативного назначения и имеющих гражданское исполнение».

Также при надзоре за соблюдением ПДД будут использованы технические средства, такие как видеокамеры, приборы фото-видеофиксации.

ГАИ напоминает, что пешеходы имеют право на преимущественное пересечение проезжей части в разрешенных местах, а обязанность водителя — уступить дорогу.

За нарушение правил проезда пешеходных переходов предусматривается административная ответственность в виде в виде предупреждения или штрафа до пяти базовых величин (а за повторное — штрафа до восьми базовых величин).

Напомним, в связи с неблагоприятными погодными явлениями, ГАИ подготовила рекомендации, как поступать при гололедице, а о советах поведения в туман узнать здесь.
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Тэги: ГАИ Город: Гомель

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