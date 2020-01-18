Финские ученые рассказали, как предотвратить развитие инфаркта
Ученые из Университета Тампере (Финляндия) пришли к выводу, что уход за полостью рта напрямую связан с сердцем.
В ходе исследования удалось выяснить, что частицы, вызывающие воспалительные процессы в полости рта, с током крови разносятся по всему организму, вызывая очаги воспаления в разных системах, включая и сердце.
На протяжении десяти лет ведутся работы по изучению взаимосвязи между патогенными бактериями и заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Проведенный анализ крови с использованием ПЦР-методов позволил обнаружить в крови и тромбах пациентов с инфарктом миокарда большое скопление тех же бактерий, которые вызывают развитие инфекций полости рта.
Как отмечается, практически в десять раз больше было обнаружено патогенных материалов ДНК в полости рта, по сравнению с контрольными образцами крови этих пациентов.
84% исследованного материала содержали возбудителя стрептококковой инфекции, который попадая с током крови к сердцу, вызывает различные инфекционные процессы клапанов данного органа.
Кроме этого учеными определена способность этих стрептококков соединяться с тромбоцитами, вызывая тромбообразование, и, как следствие — развитие инфарктов.
Исследователи призывают более ответственно относиться к здоровью полости рта, и не забывать регулярно чистить зубы. При появлении проблем с зубами — сразу обращаться к стоматологам, пишет
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