Гончаренко объяснил, зачем ему понадобился Шкурин

Белорусский специалист, главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, зачем «красно-синим» понадобился лучший бомбардир минувшего чемпионата Илья Шкурин.

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«Наверное, было желание, чтобы к нам в команду пришел белорус, но это не было самоцелью, — рассказал Гончаренко пресс-службе ЦСКА. — Многие думали, что инициатива исходила от меня. Нет, из нашего клуба пришла просьба оценить вариант покупки, переговорить с людьми, которые его знают хорошо. Это нам буквально за два дня удалось».

Главком отметил, что для «армейцев» это «очень хорошая сделка».

По его словам, те качества, что есть у футболиста (настойчивость, агрессивность, умение открыться вперед), как раз то, чего москвичам не хватало во многих матчах.

Гончаренко признался, что первые занятия Шкурина в новом коллективе производят «очень приятное впечатление».

«Я не вижу какой-то скромности. Нет какого-то пиетета к кому-то. Он играет для того, чтобы победить», — резюмировал наставник ЦСКА.