Новый сезон киносаги «Сваты» снимается в Беларуси

Седьмой сезон популярного у многих киноманов украинского телесериала «Сваты» в скором времени выйдет на экраны.

Несмотря на то, что сюжет стараются держать в секрете, в прессу все же попадают некоторые подробности.

Так, как пишет terrnews.com , новые серии порадуют поклонников любимыми персонажами в молодости.

Также покажут свадьбу Жени с англичанином Джеком.

Сообщается, что новые серии снимаются на территории Беларуси. Это связано с тем, что некоторым российским артистам, задействованным в сериале, запрещен въезд в Украину.

Предыдущие шесть сезонов сериала «Сваты» стали абсолютными лидерами по количеству просмотров на официальном YouTube-канале студии «Квартал 95», суммарно собрав многомиллионную аудиторию по всему миру.