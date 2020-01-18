Новый сезон киносаги «Сваты» снимается в Беларуси
Седьмой сезон популярного у многих киноманов украинского телесериала «Сваты» в скором времени выйдет на экраны.
Несмотря на то, что сюжет стараются держать в секрете, в прессу все же попадают некоторые подробности.
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Также покажут свадьбу Жени с англичанином Джеком.
Сообщается, что новые серии снимаются на территории Беларуси. Это связано с тем, что некоторым российским артистам, задействованным в сериале, запрещен въезд в Украину.
Предыдущие шесть сезонов сериала «Сваты» стали абсолютными лидерами по количеству просмотров на официальном YouTube-канале студии «Квартал 95», суммарно собрав многомиллионную аудиторию по всему миру.