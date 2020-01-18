Топ-10 профессий, с которыми не будешь безработным

В комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома сообщили, какие профессии на столичном рынке труда были самыми востребованными в 2019 году.

Как сообщается, на начало этого года в Минске десятка самых необходимых специалистов выглядит так:

инженеры — 1516 вакансий; медсестры — 720; повара — 661; уборщики помещений — 657; директора — 603; водители — 511; маляры — 366; каменщики — 319; штукатуры — 247; санитарки — 326.

Также существуют большая потребность в рабочих по комплексному обслуживанию зданий, начальниках управления, электромонтерах, грузчиках, контролерах-кассирах, воспитателях, фельдшерах.

За 2019 год в службы занятости Минска за содействием в трудоустройстве обратилось 14 834 человека, из них 6309 безработных.

На конец декабря 3555 безработных в столице имели право на получение пособия, средний размер которого составлял 27,24 рубля.

Уровень официальной безработицы составил 0,1% экономически активного населения Минска (на конец ноября также 0,1%).

На постоянную и временную работу в 2019 году устроено 9021 человек, в том числе 2904 безработных. Трудоустроено 340 лиц, которые обязаны возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей.

Оказана финансовая поддержка 147 безработным в виде субсидий для организации предпринимательской деятельности.

Консультацию по вопросам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации получили 3320 человек, организовано обучение 339.

В общественных работах приняли участие 1578 человек, в том числе 1224 безработных.

Количество заявленных вакансий на предприятиях города на 1 января 2020 года составило 20 400, в том числе для рабочих — 11 962.