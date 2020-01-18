Японка в 81 год начала сниматься в порно и… обрела счастье

Юко Огасавара из Японии в 81 год стала порноактрисой. В интервью AERA dot она рассказала, что новая работа помогла ей обрести счастье.

Фото: asiaone.com

Женщина является одной из самых пожилых актрис в японской порноиндустрии. По информации издания, чаще всего такие видео смотрят мужчины в возрасте 60-90 лет. При этом партнерами на съемочной площадке пенсионерки являются молодые парни.

Японка утверждает, что новая работа сделала ее счастливой. Ради нее женщина возобновила физические упражнения.

Огасавара родилась в 1938 году в семье страхового агента и домохозяйки. Она получила образование, вышла замуж и родила детей. Из-за болезни ее муж умер в возрасте 59 лет. Несколько месяцев японка не выходила из дома, но с помощью близких начала активно общаться с людьми и путешествовать. Через несколько лет Юко приобрела бар, в котором работала до пенсии. В порно женщина попала по предложению одной из посетительниц своего заведения. Сначала Юко отказывалась, тогда клиентка привела ее на съемочную площадку. Огасавара призналась, что после смерти мужа и до начала работы порноактрисой она не встречалась с мужчинами.

Сейчас Огасаваре — 84 года, она продолжает сниматься. По словам женщины, когда один из сыновей узнал о ее подработке, он не осудил ее и пожелал заниматься тем, что делает ее счастливой.