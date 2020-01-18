Посольство РФ: отслеживаем ситуацию с актом вандализма в отношении памятника Пушкину в Минске

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Посольство России в Беларуси отслеживает ситуацию с памятником Александру Пушкину в Минске, который разрисовали неизвестные, сообщает БелаПАН.

Фото: minsknews.by

Утром 17 января прохожие заметили, что кто-то раскрасил красной краской руки на памятнике поэту, который стоит на набережной Свислочи возле гостиницы «Беларусь».

«Внимательно отслеживаем ситуацию с актом вандализма в отношении памятника А.С.Пушкину в Минске», — сообщает российское диппредставительство в «Твиттере».

«Поступок людей по отношению к памяти поэта, чья жизнь и творчество были тесно связаны с Беларусью, вызывает огромное сожаление и недоумение», — отмечают российские дипломаты.


Фотофакт. Руки Пушкина на памятнике в Минске окрасили в цвет крови

Как подтвердили посольству в ГУВД Мингорисполкома, сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и предпринимают меры по установлению лиц, причастных к инциденту.

Как установлено историками литературы, древний род Пушкиных берет свое начало от Григория Пушки, родиной которого, по одной из версий исследователей, был Новогрудок. Кстати, специалисты по геральдике нашли элементы белорусской символики в родовом гербе семьи.
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Тэги: вандализм памятник Пушкину Персона: Александр Пушкин Григорий Пушка Город: Минск

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