Под Волковыском водитель автобуса из-за тумана не разглядел легковушку

Вблизи Волковыска водитель автобуса стал разворачиваться и не заметил в сгущающемся тумане попутный Opel Astra. Произошло серьезное столкновение.

Как сообщает портал volkovysk.by , 17 января, около 17:00, на автодороге Р-78 Волковыск — Олекшицы рядом с деревней Вишневичи в условиях густого тумана водитель автобуса ПАЗ при развороте не заметил движущийся автомобиль Opel Astra. Результатом стало столкновение, в котором пострадали пассажиры и водитель.

Водителя легковушки — 49-летнюю женщину — зажало в салоне Opel, и сотрудникам МЧС пришлось деблокировать ее с применением гидравлического инструмента.

С травмами разной степени тяжести пострадавшие были госпитализированы. По оценкам экспертов, тяжелых травм удалось избежать благодаря ремням безопасности, которыми все трое были пристегнуты.