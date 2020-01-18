Под Волковыском водитель автобуса из-за тумана не разглядел легковушку

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Вблизи Волковыска водитель автобуса стал разворачиваться и не заметил в сгущающемся тумане попутный Opel Astra. Произошло серьезное столкновение.

Как сообщает портал volkovysk.by, 17 января, около 17:00, на автодороге Р-78 Волковыск — Олекшицы рядом с деревней Вишневичи в условиях густого тумана водитель автобуса ПАЗ при развороте не заметил движущийся автомобиль Opel Astra. Результатом стало столкновение, в котором пострадали пассажиры и водитель.

Водителя легковушки — 49-летнюю женщину — зажало в салоне Opel, и сотрудникам МЧС пришлось деблокировать ее с применением гидравлического инструмента.

С травмами разной степени тяжести пострадавшие были госпитализированы. По оценкам экспертов, тяжелых травм удалось избежать благодаря ремням безопасности, которыми все трое были пристегнуты.
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Тэги: ДТП туман Город: Волковыск

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