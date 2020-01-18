Как разговаривать по мобильнику, чтобы не заболеть раком
Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как нужно разговаривать по мобильному телефону, чтобы не заболеть раком.
Связь между электромагнитным излучением и рисками возникновения онкологических заболеваний ищут давно, сообщает портал
1. Разговаривайте не дольше двух минут.
2. Делайте паузы между звонками не менее 15 минут.
3. Держите телефон за нижнюю часть, на небольшом расстоянии от уха. Отодвинув трубку всего на 1 см, вы понизите мощность излучения в четыре раза.
4. Если есть возможность, используйте громкую связь или наушники.
5. Самое мощное излучение возникает в момент вызова, поэтому во время гудков не подносите телефон к уху.
6. Установите временные ограничения для детей в использовании мобильного.
7. Не носите телефон близко к телу (в карманах).
8. Не кладите мобильник рядом с собой во время зарядки или ночью.
«Все эти рекомендации важно соблюдать, не пренебрегайте ими. А еще обратите внимание, есть ли рядом с домом устройства сотовой связи на столбах. Часто опасность заключается именно в них. Поэтому, если напротив дома появилась подобная установка, лучше проверить, насколько безопасен уровень электромагнитных полей в квартире», — советует руководитель департамента экологической экспертизы и мониторинга Катерина Веселова.