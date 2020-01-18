Как разговаривать по мобильнику, чтобы не заболеть раком

Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как нужно разговаривать по мобильному телефону, чтобы не заболеть раком.

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Связь между электромагнитным излучением и рисками возникновения онкологических заболеваний ищут давно, сообщает портал medikforum.ru . Сегодня ученые установили зависимость между количеством случаев рака и проживанием в районах с сильным электромагнитным излучением. Кроме того, Международное агентство по исследованию рака занесло электромагнитные поля в список потенциальных канцерогенов. Эксперты из Роспотребнадзора рассказали, как правильно пользоваться мобильным телефоном, чтобы уменьшить негативные последствия:

1. Разговаривайте не дольше двух минут.

2. Делайте паузы между звонками не менее 15 минут.

3. Держите телефон за нижнюю часть, на небольшом расстоянии от уха. Отодвинув трубку всего на 1 см, вы понизите мощность излучения в четыре раза.

4. Если есть возможность, используйте громкую связь или наушники.

5. Самое мощное излучение возникает в момент вызова, поэтому во время гудков не подносите телефон к уху.

6. Установите временные ограничения для детей в использовании мобильного.

7. Не носите телефон близко к телу (в карманах).

8. Не кладите мобильник рядом с собой во время зарядки или ночью.

«Все эти рекомендации важно соблюдать, не пренебрегайте ими. А еще обратите внимание, есть ли рядом с домом устройства сотовой связи на столбах. Часто опасность заключается именно в них. Поэтому, если напротив дома появилась подобная установка, лучше проверить, насколько безопасен уровень электромагнитных полей в квартире», — советует руководитель департамента экологической экспертизы и мониторинга Катерина Веселова.