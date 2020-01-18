В Египте скончался молодой белорусский турист

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На египетском курорте Хургада скончался 34-летний минчанин. Это случилось на прошлой неделе, в ночь с воскресенья на понедельник.

Пляжи Хургады. Фото: twitter.com

По словам врачей, причиной стала сердечная недостаточность, сообщает tut.by со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Мужчина был на курорте с женой, в семье растет годовалый сын.

Известно, что с конца октября прошлого года в Египте умерли трое белорусских туристов, еще одна соотечественница умерла по приезде домой. Причины смерти разные, отмечает  svaboda.org.

В конце октября в египетской больнице скончался мужчина, а затем уже в больнице в Минске умерла его жена. Экспертиза пока не установила причину смерти супругов. Известно лишь, что им стало плохо после ужина.

В Шарм-эль-Шейхе умерла 59-летняя белоруска Наталья. 9 декабря она упала на экскурсии, женщину доставили в медицинский центр, чтобы оказать помощь. 10 декабря она умерла.

17 декабря перед посадкой на рейс Хургада — Минск в аэропорту Хургады стало плохо 51-летнему белорусу. Он был на отдыхе с женой и 14-летней дочерью. Мужчина умер в египетской клинике. Предположительно, у него был сердечный приступ.
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Тэги: туризм курорт кончина Город: Хургада Минск Шарм-эль-Шейх

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