Всебелорусский конгресс за независимость: планируется до 500 участников

Всебелорусский конгресс за независимость, который намечено провести в день Конституции, 15 марта, планирует привлечь до 500 участников. Такое решение было принято на заседании оргкомитета 17 января, говорится в сообщении, переданном БелаПАН председателем оргкомитета конгресса Игорем Рынкевичем.

Отмечается, что по заявкам от партий, движений и других организаций количество желающих участвовать в конгрессе превышает 1.000 человек. Но большинство членов оргкомитета приняли решение о предварительном количестве делегатов в 500 человек, также планируется пригласить 100 наблюдателей, гостей и представителей СМИ.

«Такой подход позволит легче провести конгресс в соответствующем помещении, так как залов с тысячной аудиторией даже в Минске очень мало. Хуже того, оргкомитет готовит резервный план проведения конгресса в Вильнюсе, если местная белорусская власть станет позорно препятствовать проведению всебелорусского форума. В крайнем случае, остается вариант проведения конгресса в формате митинга на площади», — отмечается в сообщении.

Также организаторы конгресса решили не позднее первой недели марта провести круглые столы по всем пяти тематическим направлениям. На этих встречах будут выработаны программные документы для их публичного обсуждения. «Это позволит 15 марта провести конгресс без тематических секций, через общие пленарные заседания», — подчеркивается в сообщении.

Проведение конгресса одобрила Рада БНР. Также в состав оргкомитета вошли международное общественное объединение «Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына», Белорусская автокефальная православная церковь, общественная дирекция народного мемориала Куропаты. Ряд партий и общественных структур примут решение о входе в состав соорганизаторов в ближайшие дни.

Сопредседателем оргкомитета также назначена председатель совета «Згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Нина Шидловская. Из состава сопредседателей вышел экс-судья Конституционного суда Михаил Пастухов, он займется работой с пулом экспертов.

Следующее заседание оргкомитета состоится 23 января.