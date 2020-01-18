Власти Амстердама выкупят долги молодых горожан, чтобы у них было время на образование

Власти Амстердама решили выкупить долги молодых горожан, чтобы у них было время на образование и работу, сообщает unian.net со ссылкой на The Guardian.

Амстердам. Фото: goodfon.ru

В мэрии поясняют, что увеличение количества взятых кредитов не позволяет молодым людям закончить высшее образование или найти хорошую работу.

В рамках пробного проекта муниципальный кредитный банк проведет переговоры с кредиторами о выкупе долгов. Гражданам выплатят новый займ, чтобы они, в свою очередь, расплатились с банками.

В качестве стимула кредиторам выплатят по 750 евро для передачи долга муниципалитету. Большую часть долга отменят, если участники проекта успешно закончат обучение.

«Долги вызывают стресс. А в случае с молодежью долги часто определяют их будущее. Большинство этих молодых людей брали кредиты из-за неудач или неосведомленности, или они оказались в ситуации, когда не было поддержки со стороны. Мы хотим, чтобы они начали все сначала», — пояснил заместитель мэра Амстердама Маржолейн Мурман.

Проект по передаче долгов стартует в феврале. За каждым участником закрепят тренера, с которым тот подготовит специальный план дальнейших действий.

Как сообщал УНИАН, мэр Амстердама Фемке Галсема, которая в прошлом году стала первой женщиной на этой должности, рассматривает возможность закрыть прославленный квартал красных фонарей в столице Нидерландов из-за условий, в которых вынуждены работать секс-работники. По ее словам, город должен «решиться подумать о районе красных фонарей без проституции».