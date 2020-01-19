19 января автомобильное топливо в Беларуси подорожало третий раз в новом году

19 января решением концерна «Белнефтехим» в Беларуси вновь увеличены цены на автомобильное топливо. Рост составил 1 копейку.

Теперь цена бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1,67 рубля, АИ-95-К5-Евро — 1,77 рубля, АИ-98-К5-Евро — 1,99 рубля, ДТ — 1,77 рубля.

Это третье в новом году повышение цен на топливо. Предыдущий раз цены были повышены 12 января.

«Для сохранения оптимального баланса соотношения цена-качество на продукцию белорусской нефтепереработки и защиты интересов автовладельцев повышение цен на автомобильное топливо производится поэтапно. Выбранная стратегия позволяет смягчить влияние изменения цен на нефтепродукты на экономику в целом и на каждого потребителя в частности», — отмечает концерн «Белнефтехим».