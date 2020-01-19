Белорусская партия «Зеленые» выберет нового председателя

19 января состоится съезд Белорусской партии «Зеленые», на котором будет избран новый председатель.

Действующий председатель партии Анастасия Дорофеева возглавляет «Зеленых» с 2015 года и свою кандидатуру на выборах нового партийного руководителя выдвигать не собирается.

«Основная причина — нужна ротация, и для “зеленых” это принципиальный вопрос. У нас везде есть тенденция слишком долго оставаться у власти. Я собираюсь оставаться активной в партии, но не на позиции председателя. Планирую больше заниматься работой с людьми», — сказала Дорофеева в комментарии для БелаПАН.

По ее словам, не все запланированное удалось реализовать, но эти планы строились из «идеалистической перспективы».

«В Беларуси нет политических партий, и мы исходим из этого. Это допущение, мы работали как протопартия. Я бы назвала самым важным то, что мы участвовали в белорусской антиядерной коалиции, и там возникла идея, а впоследствии Институтом технической термодинамики Аэрокосмического центра Германии было реализовано иссследование “Сценарий энергетический [р]эволюции”. Это был серьезный шаг, который может стать основой пересмотра энергетической стратегии Беларуси, что касается и темы независимости в том числе. Мы хотели переключиться с протестной риторики, и показать, за что мы выступаем. В отличие от псевдоизбирательной кампании, которая была информационной кампанией, это было действительно политическое действие», — сказала Дорофеева.

Также среди достижений она отметила работу с молодежью и образовательные проекты.

Белорусская партия «Зеленые» была зарегистрирована в 1994 году. Основные программные задачи партии: создание здоровой жизненной среды для человека, социальные и природные параметры которой обеспечивают максимум возможностей для его развития; формирование и распространение экологического стиля мышления на все сферы жизни людей, в том числе на политическую; мир между народами и государствами; запрет, а в перспективе и уничтожение ядерного, химического и биологического оружия, а также наиболее жестоких видов обычного вооружения.