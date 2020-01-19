В Гомеле строители наткнулись на две пятидесятикилограммовые немецкие авиабомбы

Две немецкие авиабомбы времен Второй мировой войны были обнаружены в Гомеле при строительстве жилого дома.

Подозрительные металлические предметы заметили рабочие, которые сообщили о своей находке в милицию.

Военнослужащие саперно-пиротехнической группы войсковой части 5525 извлекла бомбы, вывезли на полигон и уничтожили, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

Каждая бомба оказалась весом в 50 килограмм, взрывная волна от такого боеприпаса составляет 500 метров.

«Если бы строители случайно задели взрыватель, в ближайших домах и поликлинике выбило бы окна, а от осколков могли пострадать люди», — отметил главный специалист отдела боевого обеспечения управления боевой службы Главного управлениякомандующего внутренними войсками МВД Дмитрий Гаврук.

Он напомнил, что у снарядов, гранат, мин, авиационных бомб нет срока годности. «Наоборот, чем дольше они лежат в земле, тем выше шанс, что сработают от внешнего воздействия. Заметив подозрительный предмет, хотя бы чем-то напоминающий боеприпас, сразу же сообщайте в милицию — не выкапывайте его из земли, не переворачивайте и не стучите по нему. Даже с виду полностью сгнивший снаряд очень опасен и сдетонировать может под воздействием любой силы», — подчеркнул Гаврук.