Белорусы обыграли чехов на ЧЕ по гандболу

Дружина Юрия Шевцова в очередном поединке основного этапа чемпионата Европы взяла верх над командой Чехии.

В венском «Винер Штадхалле» наши гандболисты в упорном поединке завоевали два очка — 28:25 (13:11).

У белорусов отличились: Вайлупов — 6, Королек, Никуленков, Юринок — по 5, Кулеш — 3, Шилович — 2, Гайдученко, Лукьянчук — по 1.

Вот как сыграли соперники по группе I:

Испания — Австрия — 30:26;

Хорватия — Германия — 25:24.

После трех туров турнирная ситуация в нашем сискстете следующая:

Испания — 6 очков; Хорватия — 6; Германия — 2; Австрия — 2; Беларусь — 2; Чехия — 0.

В группе белорусам осталось провести две встречи:

20.01.Испания;

22.01. Австрия.

Фото пресс-службы Белорусской федерации гандбола