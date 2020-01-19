Белорусы обыграли чехов на ЧЕ по гандболу

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Дружина Юрия Шевцова в очередном поединке основного этапа чемпионата Европы взяла верх над командой Чехии.

В венском «Винер Штадхалле» наши гандболисты в упорном поединке завоевали два очка — 28:25 (13:11).

У белорусов отличились: Вайлупов — 6, Королек, Никуленков, Юринок — по 5, Кулеш — 3, Шилович — 2, Гайдученко, Лукьянчук — по 1.

Вот как сыграли соперники по группе I:

  • Испания — Австрия — 30:26;
  • Хорватия — Германия — 25:24.

После трех туров турнирная ситуация в нашем сискстете следующая:

  1. Испания — 6 очков;
  2. Хорватия — 6;
  3. Германия — 2;
  4. Австрия — 2;
  5. Беларусь — 2;
  6. Чехия — 0.

В группе белорусам осталось провести две встречи:

  • 20.01.Испания;
  • 22.01. Австрия.

 

Фото пресс-службы Белорусской федерации гандбола
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Тэги: гандбол-сборная Город: Вена

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