Белорусы обыграли чехов на ЧЕ по гандболу
Дружина Юрия Шевцова в очередном поединке основного этапа чемпионата Европы взяла верх над командой Чехии.
В венском «Винер Штадхалле» наши гандболисты в упорном поединке завоевали два очка — 28:25 (13:11).
У белорусов отличились: Вайлупов — 6, Королек, Никуленков, Юринок — по 5, Кулеш — 3, Шилович — 2, Гайдученко, Лукьянчук — по 1.
Вот как сыграли соперники по группе I:
- Испания — Австрия — 30:26;
- Хорватия — Германия — 25:24.
После трех туров турнирная ситуация в нашем сискстете следующая:
- Испания — 6 очков;
- Хорватия — 6;
- Германия — 2;
- Австрия — 2;
- Беларусь — 2;
- Чехия — 0.
В группе белорусам осталось провести две встречи:
- 20.01.Испания;
- 22.01. Австрия.
Фото пресс-службы Белорусской федерации гандбола