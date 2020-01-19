В Беларуси регулярно нарушают сроки выплаты зарплат

За 2019 год выявлено 2.886 фактов нарушений нанимателями сроков выплаты зарплаты, сумм, причитающихся работникам на день увольнения, среднего заработка за время трудового отпуска. Об этом сообщается на сайте департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты.

За выявленные нарушения к административной ответственности с применением санкций в виде штрафа привлечены 2.327 нанимателей и 2.261 должностное лицо нанимателей на общую сумму 837,2 тысячи рублей.

Кроме этого, выявлено 219 фактов нарушений нанимателями законодательства о труде в части несоблюдения минимальных гарантий по оплате труда.

За допущенные нарушения к административной ответственности с применением санкций в виде штрафа привлечено 156 должностных лиц нанимателей на 9,7 тысячи рублей.

Напомним, первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой, называя важнейшие социально-экономические достижения уходящего года, заявил: «Самым важным из достижений этого года я все-таки считаю рост заработных и плат и реальных доходов населения. Тот уровень, который мы имеем по итогам 11 месяцев, наша оценка, как мы закончим год, показывают, что реальные доходы наших граждан, уже очищенные от инфляции, вырастут примерно на 7% и в среднем по республике составят 1 тысячу 80 рублей. То есть, мы полностью выполним прогнозный параметр».

В то же время, официально, за ноябрь в Беларуси 2,1% работников получает зарплату до 300 рублей (данный показатель публикуется два раза в год — за май и ноябрь).

От 300,1 до 400 рублей получает 7% работников, от 400,1 до 500 — 8,6%, от 500,1 до 600 — 9,4%, от 600,1 до 800 — 18,6%, от 800,1 до 1000 — 16,8%, от 1000,1 до 1500 — 23,7%, от 1500,1 до 2000 — 7,9%, от 2000,1 до 3000 — 3,9%, от 3000,1 до 5000 — 1,3%, от 5000,1 до 7000 — 0,4%, от 7000,1 до 10000 — 0,2%, свыше 10000 — 0,1%.

Выступая перед студентами и трудовым коллективом Белорусского медицинского университета, Александр Лукашенко заверил: зарплата и у педагогов, и у врачей будет расти. Он пояснил, что сокращено число действующих выплат (сейчас их более 50): они объединены в новые наименования с одновременным объединением их размеров в денежном эквиваленте. То есть заработная плата у работников не станет меньше из-за оптимизации числа различных доплат.

«В канун президентских выборов разве может действующий президент себе позволить уменьшать заработную плату для тех, на кого он в основном опирается? Это преподаватели, учителя, врачи-бюджетники, — цитирует главу государства его пресс-служба. — Условие главное: ни в коем случае реформирование, модернизация системы выплаты заработной платы бюджетникам не должны уменьшить эту зарплату».