Беларусь оказалась в области повышенного атмосферного давления, местами ожидается фронтальный раздел

В день, когда православные верующие отмечают Крещение, погоду на территории страны сформирует область повышенного атмосферного давления (лишь утром и днем по северо-западу скажется влияние малоактивного фронтального раздела).

По прогнозам синоптиков, в основном будет облачно. Существенных осадков не прогнозируется. Местами слабые туман и гололед (объявлен желтый уровень опасности).

Ветер юго-западный, западный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха днем составит -1..+4°C:

Брест +2..+4°C;

Витебск +1..+3°C;

Гомель -1..+1°C;

Гродно +2..+4°C;

Могилев 0..+2°C;

Минск 0..+2°C.

МЧС просит в туман отказаться от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если же все-таки вы оказались на природе, то следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.

О советах Госавтоинспекции можно узнать здесь.