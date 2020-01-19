Беларусь оказалась в области повышенного атмосферного давления, местами ожидается фронтальный раздел

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В день, когда православные верующие отмечают Крещение, погоду на территории страны сформирует область повышенного атмосферного давления (лишь утром и днем по северо-западу скажется влияние малоактивного фронтального раздела).

По прогнозам синоптиков, в основном будет облачно. Существенных осадков не прогнозируется. Местами слабые туман и гололед (объявлен желтый уровень опасности).

Ветер юго-западный, западный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха днем составит -1..+4°C:

  • Брест +2..+4°C;
  • Витебск +1..+3°C;
  • Гомель -1..+1°C;
  • Гродно +2..+4°C;
  • Могилев 0..+2°C;
  • Минск 0..+2°C.

МЧС просит в туман отказаться от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если же все-таки вы оказались на природе, то следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.

О советах Госавтоинспекции можно узнать здесь.
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Тэги: погода

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