Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов и денег из казны

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Младший внук британской королевы Елизаветы II принц Гарри и его супруга Меган больше не будут использовать свои королевские титулы и перестанут получать деньги из государственной казны.

Фото из журнала «Гламур»

Как пишет Би-би-си, с весны их больше нельзя будет называть «Их королевские высочества». В то же время герцогом и герцогиней Сассекскими они останутся. Более того, Гарри сохранит титул принца, который достался ему при рождении.


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Пара заявила, что собирается вернуть в бюджет 2,4 млн фунтов, потраченные на ремонт их дома в Виндзоре.

Кроме того, принц Гарри и Меган не смогут выступать как официальные представители королевы, а также перестанут быть старшими членами британской королевской семьи.

«Я рада, что вместе мы нашли конструктивный и обеспечивающий поддержку подход к следующим шагам моего внука и его семьи. Гарри, Меган и Арчи всегда будут оставаться любимыми членами моей семьи», — сказано в заявлении Елизаветы II.

Букингемский дворец заявил в субботу, что не станет сообщать, как будет организована охрана Гарри и Меган.

Ранее сообщалось, что пара сделала заявление о том, что отказывается от исполнения обязанностей старших членов королевской семьи.


Принц Гарри и Меган Маркл стали супругами. А еще — герцогами Сассекскими

Глава британской монархии королева Елизавета II поддержала желание герцога и герцогини Сассекских принца Гарри и Меган Маркл начать новую жизнь.

Принц Гарри (младший сын наследника британского престола принца Чарлза и покойной леди Дианы Спенсер) и американская актриса Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года в Виндзорском замке. После свадьбы они стали герцогом и герцогиней Сассекскими.

Меган Маркл 36 лет, Гарри моложе на 3 года. Это ее второй брак. Она — первая мулатка и первая актриса, вышедшая замуж за британского принца.

6 мая в семье родился первенец Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор. Восьмой правнук королевы Елизаветы II стал седьмым в очереди на британский престол.
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Тэги: монархия Великобритания Персона: Принц Гарри Меган Маркл

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