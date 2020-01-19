Японские ученые назвали лечебные свойства пива

Японские ученые из Университета Осаки пришли к выводу, что небольшое количество пива способно эффективно помогать при головной боли, включая мигрень, а так же предупреждать развитие болезни Паркинсона.

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Исследователи установили, что стимулирующее действие на кору головного мозга особого вещества — ксантогумола, которое входит в состав хмеля, являющегося основным компонентом пива.

Также ксантогумол обладает антиоксидантным и антибактериальным действием, пишет med-heal.ru .

Эксперимент с участием лабораторных крыс, которым в определенных дозах давали пиво, показал улучшение памяти, способность ориентироваться, снижение риска развития воспалительных процессов и нейродегенеративных процессов.

Несмотря на все полученные результаты, исследователи не рекомендуют самостоятельно начинать лечение при помощи пенного напитка.

Превышение терапевтической дозы может вызвать противоположный эффект, и спровоцировать развитие заболеваний, связанных с употреблением алкоголя.

Так же следует знать, что только качественное пиво может быть использовано в виде лекарства.

В большинстве случаев подобный напиток изготавливается с использованием синтезированных ингредиентов, что значительно снижает качество пива, и может нанести вред здоровью.

Ранее Naviny.by писали, что испанский диетолог Пилар Эскер заявила: «Утверждение, что пара бокалов вина или пива в день может быть полезна для здоровья, но это не просто ложь — это настоящее варварство».

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