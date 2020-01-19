Какие компании платят больше всего налогов в Минске

На учете в налоговых инспекциях столицы зарегистрировано 58,3 тыс. организаций и 78,4 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Кроме этого, как отметили в ИМНС, еще 270,5 тыс. граждан также являются налогоплательщиками.

Топ-10 самых состоятельных богатых выглядит так:

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»; ЗАО «Белорусская нефтяная компания»; РУП «МинскЭнерго»; ООО «Табак-Инвест»; СООО «Мобильные ТелеСистемы»; ИООО «ЛукОйл Белоруссия»; УП «А1»; ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»; ЗАО «Минский завод виноградных вин»; ОАО «Минск Кристалл».

Этими предприятиями перечислено в бюджет 3,8 млрд рублей (это 1/3 доходов консолидированного бюджета столицы).

Ранее сообщалось. что Министерство финансов ждет, что новые налоги на транзит нефти принесут бюджету около 210 млн рублей.

Как отмечал министр по налогам и сборам Сергей Наливайко, в 2020 году «увеличения налоговых ставок не стоит ожидать. К сожалению, уменьшения тоже».