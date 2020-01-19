Какие компании платят больше всего налогов в Минске
На учете в налоговых инспекциях столицы зарегистрировано 58,3 тыс. организаций и 78,4 тыс. индивидуальных предпринимателей.
Кроме этого, как отметили в ИМНС, еще 270,5 тыс. граждан также являются налогоплательщиками.
Топ-10 самых состоятельных богатых выглядит так:
- ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»;
- ЗАО «Белорусская нефтяная компания»;
- РУП «МинскЭнерго»;
- ООО «Табак-Инвест»;
- СООО «Мобильные ТелеСистемы»;
- ИООО «ЛукОйл Белоруссия»;
- УП «А1»;
- ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»;
- ЗАО «Минский завод виноградных вин»;
- ОАО «Минск Кристалл».
Этими предприятиями перечислено в бюджет 3,8 млрд рублей (это 1/3 доходов консолидированного бюджета столицы).
Ранее сообщалось. что Министерство финансов ждет, что новые налоги на транзит нефти принесут бюджету около 210 млн рублей.
Как отмечал министр по налогам и сборам Сергей Наливайко, в 2020 году «увеличения налоговых ставок не стоит ожидать. К сожалению, уменьшения тоже».