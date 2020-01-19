Какие компании платят больше всего налогов в Минске

/ Экономика
Просмотров: 382

На учете в налоговых инспекциях столицы зарегистрировано 58,3 тыс. организаций и 78,4 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Кроме этого, как отметили в ИМНС, еще 270,5 тыс. граждан также являются налогоплательщиками.

Топ-10 самых состоятельных богатых выглядит так:

  1. ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»;
  2. ЗАО «Белорусская нефтяная компания»;
  3. РУП «МинскЭнерго»;
  4. ООО «Табак-Инвест»;
  5. СООО «Мобильные ТелеСистемы»;
  6. ИООО «ЛукОйл Белоруссия»;
  7. УП «А1»;
  8. ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»;
  9. ЗАО «Минский завод виноградных вин»;
  10. ОАО «Минск Кристалл».

Этими предприятиями перечислено в бюджет 3,8 млрд рублей (это 1/3 доходов консолидированного бюджета столицы).

Ранее сообщалось. что Министерство финансов ждет, что новые налоги на транзит нефти принесут бюджету около 210 млн рублей.

Как отмечал министр по налогам и сборам Сергей Наливайко, в 2020 году «увеличения налоговых ставок не стоит ожидать. К сожалению, уменьшения тоже».
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: налоги Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

В помощь бизнесу. О чем нужно помнить, когда кладешь налоги в картотеку

В помощь бизнесу. О чем нужно помнить, когда кладешь налоги в картотеку

«Забудьте про налоги!» Эксперт предлагает не убивать предпринимателей

«Забудьте про налоги!» Эксперт предлагает не убивать предпринимателей

Уладзімір Кавалкін. ЯК УЛАДКАВАЦЬ БЕЛАРУСЬ. Народ для дзяржавы

Уладзімір Кавалкін. ЯК УЛАДКАВАЦЬ БЕЛАРУСЬ. Народ для дзяржавы

Бизнес-сообщество предлагает снизить имущественные налоги в 5-6 раз

Бизнес-сообщество предлагает снизить имущественные налоги в 5-6 раз