В Конституции РФ предлагают закрепить право регионов Беларуси и Украины на присоединение к России

Член комиссии по изменению Конституции РФ, политолог, лидер общественной организации «Украинцы России» Богдан Безпалько предлагает внести в Основной закон положение о праве регионов Беларуси и Украины на присоединение к России

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«Мне бы очень хотелось, чтобы право на ирреденту — воссоединение всего русского мира — было закреплено не просто в законодательстве, но и в Конституции России. Тогда бы любой регион не только Украины, но и Белоруссии имел бы возможность присоединения к России на основании этого положения Конституции, а не только положения о праве наций на самоопределение», — сказал Безпалько в интервью ресурсу Украина.Ru .

Безпалько также хотел бы увидеть в обновленной российской Конституции положения, которые облегчали бы процедуру получения гражданства РФ для жителей Беларуси и Украины.

«Это позволило бы в значительной мере решить демографическую проблему — масса граждан Украины и Белоруссии получили бы возможность принимать участие в строительстве и возрождении России. Напомню, что проблему демографии в своем послании президент обозначил как проблему основную, самую опасную, угрожающую самому существованию нашей страны», — заявил лидер «Украинцев России».

Также, по словам Безпалько, он будет предлагать «правки относительно понятия “семья” — что это союз мужчины и женщины, о приоритетной роли русского языка и русского народа в жизни и истории России, о необходимости идеологии и много чего другого».

О планах по изменению Конституции президент России объявил 15 января в послании Федеральному собранию. Изменения подразумевают перераспределение полномочий в системе власти.