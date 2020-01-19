Илон Маск намерен до 2050 года отправить на Марс миллион человек

Американский миллиардер Илон Маск планирует, что к 2050 году колония на Марсе будет насчитывать до миллиона жителей.

В ближайшие десять лет основанная Маском компания SpaceX намерена построить тысячу многоразовых космических кораблей Dragon Crew.

Starship orbital vehicle SN1, liquid oxygen header tank & nosecone pic.twitter.com/IaSEdIyZgP — Elon Musk (@elonmusk) 16 января 2020 г.

Как сообщает Daily Mail, Маск планирует запускать на Марс в среднем по три корабля в день. Предполагается, что корабль сможет одновременно принимать на борт до 100 человек и до 100 тонн груза.