Илон Маск намерен до 2050 года отправить на Марс миллион человек
Американский миллиардер Илон Маск планирует, что к 2050 году колония на Марсе будет насчитывать до миллиона жителей.
В ближайшие десять лет основанная Маском компания SpaceX намерена построить тысячу многоразовых космических кораблей Dragon Crew.
Как сообщает Daily Mail, Маск планирует запускать на Марс в среднем по три корабля в день. Предполагается, что корабль сможет одновременно принимать на борт до 100 человек и до 100 тонн груза.
SpaceX планирует отправлять корабли на Марс, когда две планеты находятся ближе всего друг к другу — примерно раз в 26 месяцев. В итоге во время каждого сезона запусков на красную планету смогут улететь около 100 тысяч человек, отмечает