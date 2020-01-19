Илон Маск намерен до 2050 года отправить на Марс миллион человек

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Американский миллиардер Илон Маск планирует, что к 2050 году колония на Марсе будет насчитывать до миллиона жителей.

В ближайшие десять лет основанная Маском компания SpaceX намерена построить тысячу многоразовых космических кораблей Dragon Crew.

Как сообщает Daily Mail, Маск планирует запускать на Марс в среднем по три корабля в день. Предполагается, что корабль сможет одновременно принимать на борт до 100 человек и до 100 тонн груза.

SpaceX планирует отправлять корабли на Марс, когда две планеты находятся ближе всего друг к другу — примерно раз в 26 месяцев. В итоге во время каждого сезона запусков на красную планету смогут улететь около 100 тысяч человек, отмечает РБК.
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Тэги: колонизация Марса Марс SpaceX Персона: Илон Маск

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