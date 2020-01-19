Порядка 160 человек пострадали в результате беспорядков в Бейруте
18 января в центре столицы Ливана произошли столкновения между полицейскими и активистами протестного движения. Демонстранты забросали полицейских камнями, петардами и бутылками с зажигательной смесью.
В результате пострадало не менее 160 человек, отмечает телеканал Al Hadath.
Протестные выступления граждан начались в Ливане еще в октябре, спровоцированные введением новых налогов и сложным экономическим положением. Протестующие требовали отставки правительства и досрочных парламентских выборов.
29 октября глава коалиционного правительства Саад Харири ушел в отставку. Однако протестующие по-прежнему настаивают на роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
После субботнего инцидента в Бейруте президент Ливана Мишель Аун потребовал от командующего армией и главы внутренних сил безопасности стабилизировать обстановку в центре столицы и обеспечить безопасность мирных демонстрантов, отмечает