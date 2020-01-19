Умер гитарист «Ляписов» Руслан Владыко

Утром 19 января скончался белорусский музыкант Руслан Владыко — бывший гитарист группы «Ляпис Трубецкой».

Более семи месяцев Руслан Владыко находился в коме после того, как 6 июня был избит в одном из баров на улице Солтыса в Минске. Музыкант скончался, так и не придя в сознание.

Как отмечает «Еврорадио» , в эти дни проходит суд по делу об избиении Руслана Владыко. Не исключено, что обвинение по делу будет переквалифицировано.

Руслан Владыко родился в 1972 году. Был одним из основателей группы «Ляпис Трубецкой». В 2014 году, когда группа распалась, Владыко стал играть в группе Trubetskoy, которую создал еще один сооснователь «Ляписов» Павел Булатников.

По стечению обстоятельств, Руслан Владыко умер в день рождения Сергея Михалка. Сегодня бывшему лидеру «Ляписов» исполнилось 48 лет.