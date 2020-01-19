Тириль Экхофф выиграла гонку преследования на этапе в Рупольдинге

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей гонки преследования на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

На четырех огневых рубежах Экхофф допустила всего один промах и подтвердила свой лидерский статус на этапе. В Рупольдинге Экхофф также выиграла спринтерскую гонку.

Второе место заняла словацкая спортсменка Паулина Фиалкова (2 промаха; +46,3), третьей стала Ханна Эберг из Швеции (2; +55,1).

Лучшей из белорусок стала Ирина Кривко. Она стартовала с 49-й позиции, а финишировала на 22-м месте (2 промаха; +2:18,2). Елена Кручинкина стала 37-й (стартовала 16-й) — 6 промахов, 3:13,4. Анна Сола допустила 7 промахов и с 4-й стартовой позиции опустилась на 38-ю финишную (+3:14,4).

Пятый этап Кубка мира завершится сегодня гонкой преследования у мужчин. Беларусь будет представлена тремя биатлонистами.