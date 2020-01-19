Алексей Бага возглавил вильнюсский «Жальгирис»
Белорусский специалист Алексей Бага назначен главным тренером вильнюсского «Жальгириса». Помогать Баге будет его соотечественник Валерий Тарасенко.
Контракт с новым тренером подписан на один год с возможностью продления,
«Жальгирис» является семикратным чемпионом Литвы и 12-кратным обладателем Кубка страны. В минувшем чемпионате клуб стал серебряным призером, уступив титул «Судуве».
38-летний Алексей Бага два последних сезона был главным тренером борисовского БАТЭ, с которым в 2018 году стал чемпионом Беларуси, а в 2019-м — серебряным призером.
В тренерском штабе БАТЭ Алексей Бага работал с 2011 года. По итогам минувшего чемпионата руководство клуба приняло решение не продлевать с Багой контракт.