Мартен Фуркад выиграл гонку преследования в Рупольдинге

Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

На четырех огневых рубежах Фуркад не допустила ни одного промаха. Это вторая победа француза в Рупольдинге — ранее он выиграл спринтерскую гонку.

Второе место занял еще один представитель Франции Кантен Фийон-Майе. С одним штрафным кругом он проиграл Фуркаду 17,6 секунды.

Третьим стал норвежец Ветле Шостад Кристиансен, который на финишной линии выиграл 0,1 секунды у француза Симона Дестьё.

Лучшим из белорусов стал Роман Елётнов, с тремя штрафными кругами занявший 27-е место. Стартовал Елётнов с 23-й позиции.

Двое других белорусов улучшили свои результаты по сравнению со спринтом. Никита Лобастов стартовал 44-м, а финишировал 30-м. Антон Смольский с 48-й стартовой позиции поднялся на 41-ю

Шестой этап Кубка мира пройдет в словенской Поклюке 23—26 января. В программе индивидуальные гонки, смешанные эстафеты и масс-старты.