Прощание с Русланом Владыко состоится 21 января

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Музыкант Руслан Владыко будет похоронен 21 января на кладбище деревни Обчак Минского района.

Утром пройдет отпевание в церкви Николая Чудотворца в поселке Привольный Минского района (начало в 11:30).

Один из основателей группы «Ляпис Трубецкой» и ее постоянный гитарист Руслан Владыко скончался утром 19 января на 48-м году жизни.

В июне 2019 года Руслан Владыко получил тяжелую черепно-мозговую травму, после того как его избили в Минске. С тех пор он находился в коме.
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Тэги: прощание Ляпис Трубецкой Персона: Руслан Владыко

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