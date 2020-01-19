Прощание с Русланом Владыко состоится 21 января

Музыкант Руслан Владыко будет похоронен 21 января на кладбище деревни Обчак Минского района.

Утром пройдет отпевание в церкви Николая Чудотворца в поселке Привольный Минского района (начало в 11:30).

Один из основателей группы «Ляпис Трубецкой» и ее постоянный гитарист Руслан Владыко скончался утром 19 января на 48-м году жизни.

В июне 2019 года Руслан Владыко получил тяжелую черепно-мозговую травму, после того как его избили в Минске. С тех пор он находился в коме.