Новым председателем Белорусской партии «Зеленые» избран Дмитрий Кучук. Такое решение принято 19 января на отчетно-выборном съезде партии.

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Кучук был избран большинством делегатов с небольшим перевесом голосов — за него проголосовали 25 делегатов. 23 делегата отдали свои голоса за члена совета общественного объединения «Экодом» Ирину Сухий. Предыдущий председатель партии Анастасия Дорофеева свою кандидатуру не выдвигала.

Как сообщил Дмитрий Кучук БелаПАН , в его ближайших планах — развитие региональных структур партии.

«На съезде была выбрана стратегия становиться более весомой политической силой, не похожей на НГО. В ближайшее время собираемся выстраивать региональные структуры, выдвигать больше кандидатов в депутаты разных уровней, займемся организацией офиса как места для работы, коммуникации между членами партии», — сказал Кучук.

Он отметил, что на съезде было принято решение не участвовать в выборах единого кандидата от оппозиции.

«Партия была против, и я как ее председатель сосредоточусь на организации структуры, чтобы по уровню организации мы входили в тройку оппозиционных партий», — добавил он.

Ранее Дмитрий Кучук занимал пост первого заместителя председателя партии «Зеленые». Ему 46 лет, в партии с 2008 года. Работает генеральным директором столичного предприятия по переработке отходов «Мусоросортировочная станция “Западная”».