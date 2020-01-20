На понедельник объявлен желтый уровень опасности

Беларусь вновь ожидают неблагоприятные погодные явления. Об этом сообщает Белгидромет.

Как отмечают синоптики, в понедельник, 20 января, погоду на территории страны будет определять область повышенного атмосферного давления.

В основном будет облачная погода. Существенных осадков не ожидается. Местами слабые туман и гололед (из-за неблагоприятных погодных явлений объявлен желтый уровень опасности).

Ветер юго-западный, западный слабый до умеренного. Столбик термометра днем будет колебаться в пределах 0..+3°C:

Брест +1..+3°C;

Витебск 0..+2°C;

Гомель 0..+2°C;

Гродно +1..+3°C;

Могилев 0..+2°C;

Минск 0..+2°C.

ГАИ подготовила рекомендации, как поступать при гололедице. Свои советы дали и спасатели.

Также МЧС просит в туман отказаться от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если же все-таки вы оказались на природе, то следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.

О советах Госавтоинспекции можно узнать здесь.