На понедельник объявлен желтый уровень опасности
Беларусь вновь ожидают неблагоприятные погодные явления. Об этом сообщает Белгидромет.
Как отмечают синоптики, в понедельник, 20 января, погоду на территории страны будет определять область повышенного атмосферного давления.
В основном будет облачная погода. Существенных осадков не ожидается. Местами слабые туман и гололед (из-за неблагоприятных погодных явлений объявлен желтый уровень опасности).
Ветер юго-западный, западный слабый до умеренного. Столбик термометра днем будет колебаться в пределах 0..+3°C:
- Брест +1..+3°C;
- Витебск 0..+2°C;
- Гомель 0..+2°C;
- Гродно +1..+3°C;
- Могилев 0..+2°C;
- Минск 0..+2°C.
ГАИ подготовила рекомендации, как поступать при гололедице. Свои советы дали и спасатели.
Также МЧС просит в туман отказаться от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если же все-таки вы оказались на природе, то следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.
О советах Госавтоинспекции можно узнать здесь.