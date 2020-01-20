Молодой парень сгорел на пожаре в Ушачском районе

За минувшие дежурные сутки на территории Беларуси произошло 11 пожаров, на которых погибли три человека.

По сообщению МЧС, сегодня ночью произошел пожар в деревне Мосар (Ушачский район). Во время тушения огня в доме было обнаружено тело 25-летнего мужчины.

А в Ленинском районе столицы огонь унес жизнь 81-летней пенсионерки. Прибывшие на место происшествия (проспект Рокоссовского, 73/1) спасатели вынесли на свежий воздух хозяйку квартиры. Однако реанимационные мероприятия, которые проводили медики «скорой», спасти жизнь женщины не смогли.

Также зафиксирована смерть на пожаре в Минском районе.