Уже 200 человек: в Китае резко выросло число заражений новым вирусом

Китайские медики бьют тревогу: в стране резко растет число заражений новым вирусом.

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На данный момент неизвестное заболевание забрало жизни трех человек (все умерли в Ухане).

В настоящий момент 25 человек, заразившихся вирусом, уже выписаны из больницы, еще 170 находятся на лечении, пишет DW .

Состояние 35 пациентов оценивается как тяжелое, девять человек находятся в критическом состоянии. Еще 126 пациентов заразились легкой формой заболевания.

Как отмечают медики, случаи заболевания впервые были обнаружены за пределами Уханя. Известно о двух заразившихся жителях Пекина, также заболевание диагностировали у одного жителя Шэньчжэня. Все они ранее побывали в Ухане.