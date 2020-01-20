Уже 200 человек: в Китае резко выросло число заражений новым вирусом
Китайские медики бьют тревогу: в стране резко растет число заражений новым вирусом.
На данный момент неизвестное заболевание забрало жизни трех человек (все умерли в Ухане).
В настоящий момент 25 человек, заразившихся вирусом, уже выписаны из больницы, еще 170 находятся на лечении, пишет
Состояние 35 пациентов оценивается как тяжелое, девять человек находятся в критическом состоянии. Еще 126 пациентов заразились легкой формой заболевания.
Как отмечают медики, случаи заболевания впервые были обнаружены за пределами Уханя. Известно о двух заразившихся жителях Пекина, также заболевание диагностировали у одного жителя Шэньчжэня. Все они ранее побывали в Ухане.