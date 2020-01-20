В промышленности Минска в 2019 году произошло падение

В 2019 году промышленное производство в Минске в текущих ценах составило 17 млрд 517,4 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 0,3% меньше показателя 2018 года, свидетельствуют данные главного статистического управления столицы.

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В прошлом году промпроизводство в Минске выросло лишь в январе — на 0,4% к первому месяцу 2018 года, а затем началось падение: в январе-феврале — на 0,2%, январе-марте — на 2,2%, январе-апреле — на 2,3%, январе-мае — на 4,3%, январе-июне — на 3,9%, январе-июле — на 2,9%, январе-августе — на 2,5%, январе-сентябре — на 2%, январе-октябре — на 1,8%, январе-ноябре — на 1,3%.

В горнодобывающей промышленности в 2019 году производство снизилось на 2,2%, в обрабатывающей — на 0,3%. В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом — снизилось на 0,6%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — выросло на 3,6%.

По итогам 2018 года рост столичного промпроизводства составил 5,8%.

Снижение промышленного производства в столице связано с более жесткой конкуренцией на внешних рынках, заявил в июле прошлого года на пресс-конференции председатель комитета экономики Мингорисполкома Владимир Наумович, отвечая на вопрос БелаПАН о причинах негативной тенденции.

Как сообщил Наумович, в начале года была проведена защита бизнес-планов крупнейших промышленных предприятий.

«Позиции были согласованы с министерствами и ведомствами, и эти планы не совсем исполняются, что накладывает отпечаток на выполнение показателя по ВРП. Снижены темпы роста по таким товарным позициям, как тракторы, грузовые автомобили, самосвалы, прицепы и полуприцепы, погрузчики. Это основные товарные позиции, удельный вес которых составляет 75%», — заметил чиновник.

«Мы знаем о проблемах на внешних рынках — достаточно сложная ситуация, увеличивается конкуренция других государств и предприятий, борьба за рынки более жесткая и находится на высоком уровне. Предприятия могут побеждать только со своей высокотехнологичной и высококачественной продукцией», — пояснил председатель комитета.

По его мнению, необходимо усиливать работу маркетинговых служб предприятий, улучшать качественные характеристики, снижать себестоимость.