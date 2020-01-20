Женщина на «БМВ» спровоцировала аварию в Минске

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Дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких авто произошло утром в Минске.

Фото УГАИ Минска

Как сообщает представитель Госавтоинспекции Центрального района Татьяна Ященко, водитель «БМВ» на улице Тимирязева вылетела на встречку и «совершила столкновение с автомобилями «Ауди» и «Мерседес», которые двигались во встречном направлении».

К счастью, авария обошлась без пострадавших. Водитель-нарушитель (по предварительным данным была трезвой) не смогла объяснить причину выезда на встречную полосу.
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Тэги: ДТП Персона: Татьяна Ященко Город: Минск

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