Минчанин «обул» более тридцати человек на 2 млн рублей

35-летнего минчанина обвиняют в особо крупном мошенничестве. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

По данным Следственного комитета, за два года он «путем обмана или злоупотребления доверием завладел денежными средствами 34 граждан Республики Беларусь и иных государств на общую сумму в свыше 2 миллионов деноминированных рублей».

В Беларуси фигурант «выдавал себя за успешного бизнесмена, якобы действовавшего от имени руководителя или управляющего вышеуказанных организаций».

Он одалживал деньги для бизнеса под 5%, но «исполнять принятые на себя обязательства мужчина не собирался, поскольку деятельность, направленная на получение средств для их исполнения, отсутствовала».

Также мужчина «в одном из эпизодов противоправной деятельности, обвиняемый в несколько этапов взял взаймы у одного из потерпевших более 350 тысяч долларов США».

Часть полученных противоправным способом денежных средств он отдавал бизнесменам в качестве процентов за взятый займ (от 2 до 5 тысяч долларов), оставшимися деньгами мужчина распорядился по собственному усмотрению.

Фигурант, как отмечает СК, «часто ездил отдыхать за границу, покупал брендовую одежду и аксессуары, а также посещал игорные заведения».

Согласно материалам уголовного дела, более одного миллиона долларов он проиграл в указанных заведениях, являясь VIP-клиентом одного из крупных казино столицы.

В 2017-м он был задержан в России за «попытку получения кредита в банке по поддельному паспорту. После отбывания наказания на территории России в мае 2019-го обвиняемого экстрадировали в Беларусь».

Действия мужчины квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК.