В Минске задержали молодофронтовца Филиппа Шаврова

В Минске задержан активист «Молодого фронта» Филипп Шавров.

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Как сообщил БелаПАН руководитель этой организации (зарегистрирована в Чехии) Денис Урбанович, Шавров был задержан 19 января и доставлен в Центральное РУВД.

Его подозревают в том, что он покрасил красной краской руки памятнику Пушкину, а также в нанесении надписи «Свободу Северинцу». Возможно, ему предъявят обвинение по части 1 статьи 339 УК (хулиганство).

В настоящий момент Шавров находится в ИВС. Вчера в его квартире прошел обыск, была изъята одежда. Жену активиста сегодня вызывают на допрос в Следственный комитет.

Комментарий Следственного комитета ожидается в ближайшее время.

Ночью с 16 на 17 января неизвестные разрисовали красной краской руки памятнику Пушкину, установленному в сквере возле гостиницы Беларусь. Посольство России в «Твиттере» выразило недоумение в связи с инцидентом, отметив, что «внимательно отслеживает ситуацию с актом вандализма».