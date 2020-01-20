Лукашенко примет участие в съезде ФПБ

На сегодняшней встрече с главой Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой Александр Лукашенко заявил, что собирается принять участие в съезде организации.

Фото из архива пресс-службы президента

По его словам, съезд должен пройти красиво. Поэтому он поручил главе Администрации и правительству подключиться к процессу подготовки этого мероприятия.

«Если нужна будет поддержка на местах, чтобы могли организовать выборы делегатов, чтобы это было демократично и прилично, чтобы пальцем потом не тыкали, потому что желающих же много. Даже после сегодняшнего разговора начнут обвинять профсоюзы, что они уже партией стали и чуть ли не главную роль играют в политическом процессе. На этом заморачиваться не надо, вы человек опытный, я это знаю», — заметил президент.

Лукашенко подчеркнул, что восьмой съезд ФПБ — это «масштабное внутреннее мероприятие», тем более, что он пройдет в год президентских выборов и Всебелорусского народного собрания.

Он также напомнил, что если настанут трудные времена, государству понадобятся и профсоюзы, и БРСМ.