Лукашенко назначил нового госсекретаря Совбеза

Александр Лукашенко назначил сегодня нового государственного секретаря Совета безопасности.

Им стал занимавший до этого должность министра обороны генерал-лейтенант Андрей Равков.

«Я вчера принял решение о назначении вас в секретариат Совета безопасности государственным секретарем, — приводятся в сообщении телеграм-канала АТН Белтелерадиокомпании слова главы государства. — Естественно, освободились должности, и я не счел нужным с этим тянуть. Мы люди военные, время непростое. Это не значит, что завтра война, и нам с кем-то придется воевать — ни в коем случае. Но военная организация не терпит неопределенности».

Напомним, прежний секретарь Совбеза Станислав Зась был освобожден от должности 1 января (он перешел на работу в ОДКБ).

Андрей Равков родился 25 июня 1967 года в Бешенковичском районе Витебской области.

В 1984 году окончил Минское суворовское военное училище, в 1988-м — Московское высшее общевойсковое командное училище, в 1999-м — командно-штабной факультет Военной академии Республики Беларусь. После окончания в 2005-м Военной академии Генштаба Вооруженных сил РФ был назначен командиром 103-й отдельной гвардейской мобильной бригады ВС Беларуси.

С 2006 года по 2012 год занимал должности начальника оперативного отдела — заместителя начальника штаба Западного оперативного командования, а также начальника штаба — первого заместителя командующего войсками Северо-западного оперативного командования.

С 16 ноября 2012 года — командующий войсками Северо-западного оперативного командования.

В 2012 году был избран депутатом Минского областного совета депутатов от города Борисов.

На должность министра обороны был назначен указом президента от 27 ноября 2014 года.