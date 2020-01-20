Лукашенко назначил нового госсекретаря Совбеза
Александр Лукашенко назначил сегодня нового государственного секретаря Совета безопасности.
Им стал занимавший до этого должность министра обороны генерал-лейтенант Андрей Равков.
«Я вчера принял решение о назначении вас в секретариат Совета безопасности государственным секретарем, — приводятся в сообщении
Напомним, прежний секретарь Совбеза Станислав Зась был освобожден от должности 1 января (он перешел на работу в ОДКБ).
Андрей Равков родился 25 июня 1967 года в Бешенковичском районе Витебской области.
В 1984 году окончил Минское суворовское военное училище, в 1988-м — Московское высшее общевойсковое командное училище, в 1999-м — командно-штабной факультет Военной академии Республики Беларусь. После окончания в 2005-м Военной академии Генштаба Вооруженных сил РФ был назначен командиром 103-й отдельной гвардейской мобильной бригады ВС Беларуси.
С 2006 года по 2012 год занимал должности начальника оперативного отдела — заместителя начальника штаба Западного оперативного командования, а также начальника штаба — первого заместителя командующего войсками Северо-западного оперативного командования.
С 16 ноября 2012 года — командующий войсками Северо-западного оперативного командования.
В 2012 году был избран депутатом Минского областного совета депутатов от города Борисов.
На должность министра обороны был назначен указом президента от 27 ноября 2014 года.