Лукашенко назначил нового министра обороны

Президент Беларуси провел кадровые назначения в силовом блоке.

Виктор Хренин

Министерство обороны возглавил Виктор Хренин — командующий войсками Западного оперативного командования. Он сменил Андрея Равкова, назначенного государственным секретарем Совета безопасности.

Напомним, прежний госсекретарь Совбеза Станислав Зась был освобожден от должности, так как перешел на работу в ОДКБ.

Главой Генерального штаба Вооруженных сил назначен Александр Вольфович — первый замначальника штаба, сообщает telegram-канал «Пул Первого».

Виктор Хренин родился 1 августа 1971 года в Новогрудке Гродненской области. В 1988 году окончил Уссурийское суворовское военное училище, в 1992-м — Омское высшее общевойсковое командное училище, в 2005-м — Военную академию Республики Беларусь. С июля 2014 года — начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Западного оперативного командования, с 23 июня 2015 года — командующий войсками Западного оперативного командования. Генерал-майор.