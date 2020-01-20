Лукашенко назначил нового министра обороны
Президент Беларуси провел кадровые назначения в силовом блоке.
Напомним, прежний госсекретарь Совбеза Станислав Зась был освобожден от должности, так как перешел на работу в ОДКБ.
Главой Генерального штаба Вооруженных сил назначен Александр Вольфович — первый замначальника штаба,
Виктор Хренин родился 1 августа 1971 года в Новогрудке Гродненской области. В 1988 году окончил Уссурийское суворовское военное училище, в 1992-м — Омское высшее общевойсковое командное училище, в 2005-м — Военную академию Республики Беларусь. С июля 2014 года — начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Западного оперативного командования, с 23 июня 2015 года — командующий войсками Западного оперативного командования. Генерал-майор.